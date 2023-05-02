Турчаков Пантелеймон Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турчаков
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12198. ТУРЧАКОВ ПАНТЕЛЕЙМОН НИКИФОРОВИЧ, 35 л., Полтавск. г., Константиноградск. у., Карловск. в. Северо-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст.3 ч. 16, 142, лиш. св. 1 г. 8 м. Срок вступл. приг. в закон силу не указ., осужд. 25/Х—24.
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