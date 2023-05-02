Голочерепов Илья Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голочерепов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1593. Голочерепов Илья Петрович, 38 л., Брянск. г., Бежицк. у., Людинковск. в. Н. С. 10 уч. Рославльск. у., Смоленск. г. Ст. ст. 16, 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 15/Х—26.
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