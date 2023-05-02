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Голочерепов Илья Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голочерепов
Имя
Илья
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1593. Голочерепов Илья Петрович, 38 л., Брянск. г., Бежицк. у., Людинковск. в. Н. С. 10 уч. Рославльск. у., Смоленск. г. Ст. ст. 16, 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 15/Х—26.

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