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Соколова Марфа Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколова
Имя
Марфа
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
09 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
29025. СОКОЛОВА, МАРФА ИВАНОВНА, 50 л. Гр. Галичск. у., Быковск. в., д. Головино; — Н. С. 2 Городск. р. 1 отд. г. Петрограда. Укрыват. прест., лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 9 июня 920.

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