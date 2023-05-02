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Чинилин Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чинилин
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
11755. ЧИНИЛИН, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г. Гр. Михайловск. у., Ижеславльск. в. и с.; — П. С. Рогожско-Сямоновск. р. Покровск. уч. г. Москвы. Праздношатат., лиш. св. 8 м. Исп. 4 сент. 920.

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