Козырев Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козырев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4908. КОЗЫРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 24 л., Московск. у. и в., с. Измайлова. Московск. Губсуд. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/Ѵ—24. Настоящ. приг. поглощен приговором Н. С. 3 уч. Московск. у. от 4/Х—23.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.