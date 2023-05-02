Храмов Михаил Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храмов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140885. ХРАМОВЪ, МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВЪ. Сельск. обыв. в. и зав. Ижевско-Зарѣчнаго, Сарапульск. у., 19 л.; — Сарапульск. О. С. 29 Іюля 909, 140, 149, 152, 285, 1 и 2 ч. 286¹ У., тюр. 5 м. Исп. 17 Сент. 909. | 906 93469 1484 У.
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