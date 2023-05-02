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Храмов Михаил Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храмов
Имя
Михаил
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140885. ХРАМОВЪ, МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВЪ. Сельск. обыв. в. и зав. Ижевско-Зарѣчнаго, Сарапульск. у., 19 л.; — Сарапульск. О. С. 29 Іюля 909, 140, 149, 152, 285, 1 и 2 ч. 286¹ У., тюр. 5 м. Исп. 17 Сент. 909. | 906 93469 1484 У.

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