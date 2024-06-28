Ахметов Мухаметзян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахметов
- Имя
- Мухаметзян
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45009. АХМЕТОВЪ, МУХАМЕТЗЯНЪ (онъ же Вали-Ахметовъ). К. Мензелин. у., Кузкеевск. в., д. Юски-Такирмени, 22 л.; — Уфимск. О. С. (во 2 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 24 Марта 905. | 99 46454 169 М.
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