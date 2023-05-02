Субботин Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Петр Михайлович

Субботин Петр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Субботин
Имя
Петр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8842. СУББОТИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 24 л., Даниловск. у., Закобякинск. в., д. Радово. Н. С. Деж. кам. г. Данилова. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 14/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close