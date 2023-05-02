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Якименко Александр Кононов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якименко
Имя
Александр
Отчество
Кононов
Дата исполнения приговора
24 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 544
Источник
Скан
Оригинальная запись
34668. ЯКИМЕНКО, АЛЕКСАНДРЪ Кононовъ. Уманск. у., Хижнянск. в., с. Зеленаго-Рога, 22 л.; — М. С. 2 уч. Уманск. окр., 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 37339 и приг. Уманск. О. С. отъ 29 Окт. 908 г. (172 М.—тюр. 4 м.) и Выс. маниф 904 г., тюр 8 м. Исп. 24 Іюля 907. | 904 70864 169 М.

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