Якименко Александр Кононов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якименко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Кононов
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 544
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34668. ЯКИМЕНКО, АЛЕКСАНДРЪ Кононовъ. Уманск. у., Хижнянск. в., с. Зеленаго-Рога, 22 л.; — М. С. 2 уч. Уманск. окр., 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 37339 и приг. Уманск. О. С. отъ 29 Окт. 908 г. (172 М.—тюр. 4 м.) и Выс. маниф 904 г., тюр 8 м. Исп. 24 Іюля 907. | 904 70864 169 М.
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