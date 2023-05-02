Иманаев-Мини-Яр Шай Мухаметович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иманаев-Мини-Яр
- Имя
- Шай
- Отчество
- Мухаметович
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3988. ИМАНАЕВ-МИНИ-ЯР ШАЙ МУХАМЕТОВИЧ, 34 л., Иркутск. у., Исбалетск. в., с. Александровского. Иркутск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 27/Ѵ—24.
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