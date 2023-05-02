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Редькин Даниил Кондратеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Редькин
Имя
Даниил
Отчество
Кондратеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
28123. РЕДЬКИН, ДАНИИЛ КОНДРАТЕЕВИЧ, 55 л. Гр. Никольск. у., Лапшинск. в., д. Папулино; — Н. С. 12 уч. Никольск. у. Неуплата налог., пр. р. 1. г. условно.

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