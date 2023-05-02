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Назмитдинов Фаррахитдин Камалитдинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назмитдинов
Имя
Фаррахитдин
Отчество
Камалитдинович
Дата исполнения приговора
10 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
27077. НАЗМИТДИНОВ, ФАРРАХИТДИН КАМАЛИТДИНОВИЧ, 42 л. Гр. Сарапульск. у., Исеньбаевск. в., д. Слаковой; — Р. Т. г. Вятки. Контр-револ., лиш. св. 8 л., по амн. нак. сокращ. до 5 л. Исп. 10 марта 920.

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