Никитин Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17569. НИКИТИН, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 17 г. Гр. Угличск. у., Ильинск. в., д. Судиловой; — Р. Т. г. Петрограда. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 23 февр. 920.
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