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Байков Семен

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байков
Имя
Семен
Дата исполнения приговора
03 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
418. БАЙКОВ, СЕМЕН (он же Зуев), 28 л. Гр. Бронницк. у., Раменск. в., д. Аксеновой; — Н. С. Замоскворецк. р-на Калужск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. и условно лиш. св. 1½ г. Исп. 3 мая 919.

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