Ахметзянов Галимхан Сафиуллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахметзянов
- Имя
- Галимхан
- Отчество
- Сафиуллин
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129692. АХМЕТЗЯНОВЪ, галимханъ Сафіуллинъ (онъ же СаФІуллинъ). Мщ. г. Оренбурга, 32 л., рд. въ д. Сетеновскомъ-Утарѣ, Шиншинск. в., Царевококшайск. — Оренбургск. О. С., 3 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., прест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 23 Іюня 909. | 17 Апр. 907 г. Г. С. 2 уч. г. Оренбурга за кражу—тюр. 4 м.
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