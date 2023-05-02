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Красников Степан Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красников
Имя
Степан
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
20 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
25399. КРАСНИКОВ, СТЕПАН ПАВЛОВИЧ, 44 л. Гр. Симбирск. у., Больше-Тархановск. в. с. Верхних Тархан; — Н. С. 4 уч. Мелекесск. у. Спекуляц., лиш. св. 6 м., по амн. нак. замен. пр. р. 3 м. Исп. 20 июля 920.

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