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Костровский Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костровский
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6751. КОСТРОВСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 21 г., Невельск. у., Ст.-Сокольницк. в., д. Шубино, Н. С. 2 уч. Великолуцк. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г., Исп. 4 сент. 923.

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