Костровский Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костровский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6751. КОСТРОВСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 21 г., Невельск. у., Ст.-Сокольницк. в., д. Шубино, Н. С. 2 уч. Великолуцк. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г., Исп. 4 сент. 923.
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