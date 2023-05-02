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Иванов Михаил Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
23 март 1928
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3787. ИВАНОВ МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ, 21 г., г. Саратова. Саратовск. Губсуд. Ст. 67, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 23/ІІІ—28. 

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