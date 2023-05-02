Андреев Петр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 207. АНДРЕЕВ, ПЕТР АНДРЕЕВИЧ. Гр. Холмск. у., Голебецк. в., д. Обухвидо; - Н. С. 7 уч. Холмск. у. Разбой, лиш. св. 1 г., по амнист. 2 годовщ. окт. револ. от нак. освоб.
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