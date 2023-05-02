Сегаль Гуго Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сегаль
- Имя
- Гуго
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10384. СЕГАЛЬ ГУГО ЯКОВЛЕВИЧ, 27 л. Рд. в Лифляндск. г., Феллинск. у., Керзельск. в., Пермск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «ж», 188, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 14/Ѵ — 24.
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