Сегаль Гуго Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСегаль Гуго Яковлевич

Сегаль Гуго Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сегаль
Имя
Гуго
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
14 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10384. СЕГАЛЬ ГУГО ЯКОВЛЕВИЧ, 27 л. Рд. в Лифляндск. г., Феллинск. у., Керзельск. в., Пермск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «ж», 188, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 14/Ѵ — 24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close