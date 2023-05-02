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Костин Агафангел Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костин
Имя
Агафангел
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6736. КОСТИН АГАФАНГЕЛ СТЕПАНОВИЧ, 29 л., б. Екатеринбургск. у., Полднееск. в. и с., б. Екатеринбургск. Губсуд, Ст. 189, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 28 апр. 923.

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