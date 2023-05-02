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Маркелов Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркелов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
01 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8953. Маркелов Василий Алексеевич, 26 л., Череповецк. у., Ольховск. в., д. Боркив-Власовых. Н. С. 1 уч. Череповецк. у. Ст. ст. 172, 174, 177, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 1 февр. 926.

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