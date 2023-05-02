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Беспаев Кенебай Беспаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беспаев
Имя
Кенебай
Отчество
Беспаев
Дата исполнения приговора
29 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45217. БЕСПАЕВЪ, КЕНЕБАЙ БЕСПАЕВЪ. Кирг. Алакульск. в., Лепсин. у., 19 л.; — М. С. 1 уч. Лепсин. у., 2 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Мая 905.

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