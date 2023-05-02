Бабахин Петр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабахин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 387. БАБАХИН, ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 40 л. Гр. Торопецк. у., Новорожск. в., д. Подвязиной; — Н. С. 10 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 11 окт. 919.
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