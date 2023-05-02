Ходалев Иван Онисимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходалев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Онисимович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7846. ХОДАЛЕВ, ИВАН ОНИСИМОВИЧ, 29 л. Гр. Горбатенск, у., Кереевск. в., д. Пантелеевской, Астраханск. Ревтриб., Дезертирство, расстрел условно.
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