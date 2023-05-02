Алексеева Прасковья Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева Прасковья Фирсовна

Алексеева Прасковья Фирсовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеева
Имя
Прасковья
Отчество
Фирсовна
Дата исполнения приговора
26 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
95. Алексеева Прасковья Фирсовна, 38 л., Корельск. АССР, Пудожск. у., Карбозерск. в., с. Константиновки. Ленинградск. Г. С. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор пр. 3 г. П. в. з. с. 26/І—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.