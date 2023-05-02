Егоров Ефим Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4322. ЕГОРОВ ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 43 л., Чембарск. у., Волче-Вражск. в., д. Красавки. Пензенск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2. лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 дек. 923.
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