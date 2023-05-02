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Кузнецов Алексей Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Алексей
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7292. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 33 л., Веневск. у., Толстовск. в., с. Шемутово. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», и «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 ноября 923.

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