Кузнецов Алексей Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7292. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 33 л., Веневск. у., Толстовск. в., с. Шемутово. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», и «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.