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Рутковский Петр Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рутковский
Имя
Петр
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8451. РУТКОВСКИЙ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ, 47 л., Рд. в Виленск. г., Трокск. у., Жосинск. в. Н. С. 9 р. Томск. у. Ст. 191, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 9 июля 923.

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