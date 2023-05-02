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Костенко Михаил Калинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костенко
Имя
Михаил
Отчество
Калинович
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6731. КОСТЕНКО МИХАИЛ КАЛИНОВИЧ, 22 л., Винницк. у., Стрижевск. в., д. Мизяковской, В. Т. 7 стр. корп., Ст. 2О5а, лиш. св. 1 г., Исп. 24 окт. 923.

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