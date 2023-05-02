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Оверин Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оверин
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7113. ОВЕРИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 42 л., Владимирск. у., Сяободск. в., д. Быковки. Витебск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, пор. пр. 1 г. Исп. 21 сент. 923

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