Барабанов Петр Ананьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабанов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ананьев
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45103. БАРАБАНОВЪ, ПЕТРЪ АНАНЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Егорьевска, 31 г.; — Москов. О. С. (во 2 р.), 9 и 227 У., арест. отд. 1 г. Исп. 24 Марта 905. | 902 60857 1642 У.
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