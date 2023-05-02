Барабанов Петр Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанов Петр Ананьев

Барабанов Петр Ананьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барабанов
Имя
Петр
Отчество
Ананьев
Дата исполнения приговора
24 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45103. БАРАБАНОВЪ, ПЕТРЪ АНАНЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Егорьевска, 31 г.; — Москов. О. С. (во 2 р.), 9 и 227 У., арест. отд. 1 г. Исп. 24 Марта 905. | 902 60857 1642 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close