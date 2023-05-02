Гончаренко Никита Варнавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончаренко
- Имя
- Никита
- Отчество
- Варнавов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101895. ГОНЧАРЕНКО, НИКИТА ВАРнавовъ (онъ же Гончаренокъ), 23 л. К. Новгородсѣверск. у., Фаевск. в., с. Поповки; — Таганрог. О. С., 2 Іюня 911, 152 и 1670¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ сего же числа (1670¹ У., тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 27, счит. ср. со 2 Іюня 911.
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