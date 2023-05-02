Бутковский Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутковский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45511. БУТКОВСКІЙ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Бердичева, 27 л., рд. въ в. и с. Быстринѣ, Бердичев. у.; — Бердичев. С. М. С., 170 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Апр. 905.
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