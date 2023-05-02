Лалетин Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лалетин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7872. ЛАЛЕТИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 42 л., Слободск. у., Шепелевск в., д. Беженята. Н. С. 9 уч. Слободск у. Самосуд, лиш. св. 2 г. 6 м. Исп. 8 июня 923 г.
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