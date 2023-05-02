Серцов Осип Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серцов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28701. СЕРЦОВ, ОСИП АЛЕКСАНДРОВИЧ, 32 л. Гр. Балахнинск. у., Вершиловск. в.; — Н. С. Невск. р. 1 отд. г. Петрограда. Разгром, пр. р. 6 м. Исп. 24 марта 920.
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