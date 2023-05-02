Егоров Василий Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4314. ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 30 л., Череповецк. у., І Петриневск. в., с. Воскресенского. Н. С 1 уч. Череповецк. у. Ст. 140. лиш. св и пор. гор. 3 г. Исп. 20 апр. 923.
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