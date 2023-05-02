Еремеев Моисей Ионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еремеев
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Ионов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46701. ЕРЕМѢЕВЪ, МОИСЕЙ ІОНОВЪ. К. Славяносербск. у., в. и с. Ивановки, 44 л.; — Екатеринослав. О., С., 133, 134, 135 и 1651 У., арест. отд. 11 м. и 10 дн. Исп. 9 Іюня 905, сч. ср. съ 20 Сент. 904.
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