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Рыбаков Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбаков
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8457. РЫБАКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л., Выксунск у., Шиморск. в., д. Черной. Нижегородск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 26 сент. 923.

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