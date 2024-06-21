Баталин Григорий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баталин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129918. баталинъ, Григорій андреевъ. К. Лебединск. у., Боровинск. в., сл. Будылки, 28 л.; — Одесск. О. С. 20 Авг. 909, 149, 152, 1657 и 2 ч. 1690 У., арест. отд. 2 г. Исп. 21 Сент. 909. | 19 Апр. 906 г. Воен. С. въ г. Орлѣ—въ дисципл. батал. на 3 г.
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