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Баталин Григорий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баталин
Имя
Григорий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129918. баталинъ, Григорій андреевъ. К. Лебединск. у., Боровинск. в., сл. Будылки, 28 л.; — Одесск. О. С. 20 Авг. 909, 149, 152, 1657 и 2 ч. 1690 У., арест. отд. 2 г. Исп. 21 Сент. 909. | 19 Апр. 906 г. Воен. С. въ г. Орлѣ—въ дисципл. батал. на 3 г.

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