Гаглашвили Василий Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаглашвили
- Имя
- Василий
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45944. ГАГЛАШВИЛИ, ВАСИЛІЙ ОСИповъ. Сс.-п. Верхнеудин. у., Окино-Ключевск. в., с. Имотайскаго, 25 л., рд. Горск. у., Кузвретск. в., въ с. Гуджартѣ; — Иркут. О. С. (во 2 р.), 169 и 172 М., 440 и 441 У. о сс. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 19 Мая 905. | 98 86788 1645 У.
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