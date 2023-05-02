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Максимов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8568. МАКСИМОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 47 л., Цивильск. у., Тябердинск. в., д. Александровки. Главсуд. Татарск. А. С. С. Р. Ст. 73 ч. 1, лиш. св. 3 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 8 дек. 923.

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