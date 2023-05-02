Бартанов Ивнарий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартанов
- Имя
- Ивнарий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1529. Бартанов Ивнарий Степанович, 20 л., Ульяновск. г., Ардатовск. у., Апраксинск. в., с. Мертовщина. Ульяновск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 14 мая 926.
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