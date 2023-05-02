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Бартанов Ивнарий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бартанов
Имя
Ивнарий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
14 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
1529. Бартанов Ивнарий Степанович, 20 л., Ульяновск. г., Ардатовск. у., Апраксинск. в., с. Мертовщина. Ульяновск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 14 мая 926.

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