Онисимов Василий Онисимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Онисимов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Онисимов
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34249. ОНИСИМОВЪ, ВАСИЛІЙ ОНИСИмовъ. Мщ. изъ сс.-п. г. Ишима, 37 л., рд. въ г. Новгородѣ; — Томск. О. С. (въ 12 р.), 2 ч. 1658 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 14 Марта 905. | 98 95585 1653 У. | 89 15110 1647 У. | 98 17145 169 М. | 87 15841 1655 У. | 96 95037 1655 У. | 85 80782 169 М. | 95 100427 1643 У. | 84 23811 169 М. | 93 13355 169 М. | 94 23810 169 М. | 91 34035 1647 У.
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