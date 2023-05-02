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Гуков Тимофей Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуков
Имя
Тимофей
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3561. ГУКОВ ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 46 л., Великолуцк. у., Богородицк. в., д. Малое Медаедково. Н. С. 5 уч. Торопецк. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 8 г. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 8 июня 923.

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