Плотников Федор Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плотников
- Имя
- Федор
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7779. ПЛОТНИКОВ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ, 23 л., Усольск у., Белоевск. в, д. Ловива. Н. С. 7 уч. Усольск. у Ст. 142, лиш. св. 9 л. Исп. 21 мая 923
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