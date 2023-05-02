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Сачков Александр Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сачков
Имя
Александр
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
28545. САЧКОВ, АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ, 28 л. Гр. Пошехонье-Володарск. у., Соколовск. в., д. Лисино; — Р. Т. г. Ярославля. Дезерт., лиш. св. 10 л., с зач. 5 м. и 17 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 18 дек. 920.

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