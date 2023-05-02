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Голош Иван Войцехов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голош
Имя
Иван
Отчество
Войцехов
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
46139. ГОЛОШЪ, ИВАНЪ ВОЙЦѢХОВЪ. К. Радомск. у., гм. Роговъ, пос. Ястржомбъ, 18 л.; — гм. С. 6 окр. Радом. у., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 2 Іюня 905.

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