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Ермилов Михаил Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермилов
Имя
Михаил
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
16 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4464. ЕРМИЛОВ МИХАИЛ АКИМОВИЧ, 22 л., Уржумск. у., Б.-Шуршинск. в. и с. В. Т. Зап.-Сибирск. окр. Ст. 208 ч. 3, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 16 июля923.

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