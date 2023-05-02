Ермилов Михаил Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермилов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4464. ЕРМИЛОВ МИХАИЛ АКИМОВИЧ, 22 л., Уржумск. у., Б.-Шуршинск. в. и с. В. Т. Зап.-Сибирск. окр. Ст. 208 ч. 3, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 16 июля923.
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