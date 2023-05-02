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Цапко Михаил Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цапко
Имя
Михаил
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140937. ЦАПКО, МИХАИЛЪ ФЕДОРОВЪ. Сн. мщ., 13 л., рд. въ г. Херсонѣ; — Херсонск. У. С. 24 Сент. 909, 11 и 172 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 11 Нояб. 909.

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